Махачев рассказал, почему он будет болеть за Ковингтона в поединке против Эдвардса

Российский боец Ислам Махачев, в настоящий момент являющийся чемпионом UFC в лёгком весе, поделился ожиданиями от поединка Леона Эдвардса и Колби Ковингтона.

На кону будет стоять пояс чемпиона промоушена в полусреднем весе. Поединок состоится 17 декабря на турнире UFC 296.

«Я надеюсь, что Ковингтон победит, потому что я не знаю, что Леон говорит о бое со мной. Я никогда не слышал, чтобы Леон говорил, что он хочет этого боя. Но Колби хочет. Поэтому я хочу, чтобы Колби победил и мы когда-нибудь встретились. Это был бы очень хороший бой, у него хорошая борьба», — цитирует Махачева ESPN.

В последний раз Колби Ковингтон выходил в октагон 5 марта 2022 года против Хорхе Масвидаля, и победил его единогласным решением судей.