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Глава UFC высказался о возможном реванше между Стриклендом и Адесаньей

04 октября 2023 14:36
автор: Александр Поволоцкий

Глава UFC Дана Уайт высказался относительно реванша между Шоном Стриклендом и Исраэлем Адесаньей.

Напомним, что первый поединок завершился победой американца единогласным судейским решением по итогам пяти раундов. Новозеландский боец лишился титула.

«Этот бой только что состоялся, и нас ждёт несколько поединков, которые пройдут в ближайший месяц или около того – дождёмся, чем они закончатся, и тогда решим, что дальше. Посмотрим, что будет со временем, травмами, другими факторами, и организуем лучший бой», — заявил Уайт на пресс-конференции.

источник: «Советский спорт»
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