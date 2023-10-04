Глава UFC высказался о возможном реванше между Стриклендом и Адесаньей

Глава UFC Дана Уайт высказался относительно реванша между Шоном Стриклендом и Исраэлем Адесаньей.

Напомним, что первый поединок завершился победой американца единогласным судейским решением по итогам пяти раундов. Новозеландский боец лишился титула.

«Этот бой только что состоялся, и нас ждёт несколько поединков, которые пройдут в ближайший месяц или около того – дождёмся, чем они закончатся, и тогда решим, что дальше. Посмотрим, что будет со временем, травмами, другими факторами, и организуем лучший бой», — заявил Уайт на пресс-конференции.