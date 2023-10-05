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Том Аспиналл заявил, что проведет следующий бой с Сергеем Павловичем

В прошлом поединке британец победил Марчина Тыбуру.
05 октября 2023 09:13
автор: Виталий Овсянников

Британский боец Том Аспиналл, выступающий в UFC в тяжелой весовой категории, заявил, что свой следующий бой он проведет против россиянина Сергея Павловича.

«Я думаю, что следующий мой бой будет с Павловичем. Это идеальный сценарий. Сейчас это самый интересный бой в тяжелом весе. У меня самое короткое среднее время в октагоне, а он на втором месте, что просто дико. Поставьте нас двоих в клетку и посмотрите, что произойдет. Это будет просто безумие», — сказал Аспиналл в интервью UFC.

В своем последнем поединке британский боец победил Марчина Тыбуру. Сергей Павлович одержал победу уже в шести встречах подряд, причём в каждом из них он отправил в нокаут своих соперников уже в первом раунде.

источник: UFC.com
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