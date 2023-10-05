Василевский оценил шансы Примуса победить Усмана Нурмагомедова

Чемпион Европы по версии «Mix Fight Combat» Вячеслав Василевский заявил, что американский боец Брентом Примус не сможет одолеть россиянина, чемпиона Bellator в лёгком весе Усмана Нурмагомедова в полуфинальном бое Гран-при.

Титульный поединок спортсменов пройдёт в субботу, 7 октября, на турнире Bellator 300 в Сан‑Диего (США).

Усман уже заматерел, у него мощная команда. Он очень уверенно себя чувствует, а по навыкам Нурмагомедов превосходит Примуса. Думаю, что в этом бою без шансов для Примуса, — приводит слова Василевского «Матч ТВ».

Усман Нурмагомедов в своей карьере в ММА провёл 17 боёв и во всех одержал победы. На счету Примуса 15 поединков, 12 побед и три поражения.