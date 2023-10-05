ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Василевский оценил шансы Примуса победить Усмана Нурмагомедова

Очный поединок атлетов состоится 7 октября.
05 октября 2023 17:05
автор: Глеб Шевяков

Чемпион Европы по версии «Mix Fight Combat» Вячеслав Василевский заявил, что американский боец Брентом Примус не сможет одолеть россиянина, чемпиона Bellator в лёгком весе Усмана Нурмагомедова в полуфинальном бое Гран-при.

Титульный поединок спортсменов пройдёт в субботу, 7 октября, на турнире Bellator 300 в Сан‑Диего (США).

Усман уже заматерел, у него мощная команда. Он очень уверенно себя чувствует, а по навыкам Нурмагомедов превосходит Примуса. Думаю, что в этом бою без шансов для Примуса, — приводит слова Василевского «Матч ТВ».

Усман Нурмагомедов в своей карьере в ММА провёл 17 боёв и во всех одержал победы. На счету Примуса 15 поединков, 12 побед и три поражения.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Умар Нурмагомедов рассказал, когда может вернуться к выступлениям в UFC
Минувшим летом атлет перенёс операцию на плече.
05.10.2023 15:32
ММА
автор: Глеб Шевяков
Том Аспиналл заявил, что проведет следующий бой с Сергеем Павловичем
В прошлом поединке британец победил Марчина Тыбуру.
05.10.2023 09:13
ММА
автор: Виталий Овсянников
Глава UFC высказался о возможном реванше между Стриклендом и Адесаньей
04.10.2023 14:36
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Махачев рассказал, почему он будет болеть за Ковингтона в поединке против Эдвардса
Бой состоится 17 декабря на UFC 296.
04.10.2023 13:22
ММА
автор: Виталий Овсянников
Евлоев в начале 2024 года подерётся в UFC с Алленом, Волкановски – с Топурией
Россиянин близок к титульному поединку.
04.10.2023 07:02
ММА
автор: Иван Уральский
Алекса Грассо сломала руку в поединке с Валентиной Шевченко
Бой завершился победой Грассо решением судей.
03.10.2023 23:36
ММА
автор: Александр Кожевников
Минаков высказался о возможном победителе в потенциальном бою Волкова и Павловича
Волков ранее победил Тая Туивасу.
03.10.2023 20:55
ММА
автор: Александр Кожевников
Джо Роган заявил, что Волкановски выиграл поединок с Махачевым
Судьи в том поединке отдали победу россиянину.
03.10.2023 20:26
ММА
автор: Александр Кожевников
Тони Фергюсон ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
Предстоящей зимой американец проведёт бой с британским атлетом Пэдди Пимблеттом.
03.10.2023 20:07
ММА
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.