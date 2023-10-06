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Махачев рассказал о роли Хабиба Нурмагомедова в подготовке к реваншу против Оливейры

Бой состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
06 октября 2023 11:10
автор: Александр Поволоцкий

Чемпион мира UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал о подготовке к титульному реваншу против Чарльза Оливейры.

Напомним, что поединок за пояс между россиянином и бразильцем состоится 21 октября. Помогать Махачеву будет экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

«Хабиб приедет в Дубай, мы ждем его. Он будет с нами в лагере. Конечно, он не будет в моем углу секундантом, но он приедет, чтобы помочь в подготовке.Я скучаю по времени, когда мы тренировались вместе. Когда мы готовились к моему бою или к его бою. Но когда он стал тренером пару лет назад, он нас прилично прессовал», — цитирует Махачева ESPN MMA.

Добавим, что Ислам провел в смешанных единоборствах 25 боев и одержал 24 победы.

источник: ESPN
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