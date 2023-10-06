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Боец UFC Грин обвинил Махачева и Хабиба Нурмагомедова в жульничестве

Спортсмен сделал резонансное заявление.
06 октября 2023 13:12
автор: Степан Шереметьев

Американский боец UFC Бобби Грин высказался о предстоящем поединке между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.

«Я ставлю на Махачева только по одной причине. Потому что я знаю, что происходит за кулисами. Русские жульничают! Например, Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев ходят в мечеть. Они тренируются там — туда не могут войти офицеры USADA, — заявил Грин на JAXXON PODCAST.

Отметим, что Махачев за карьеру в ММА провел 25 боев и одержал 24 победы. В активе Гейджи — 25 выигрышей в 29 поединках.

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Поединок состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.
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