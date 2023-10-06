Хабиб Нурмагомедов жестко ответил на обвинения Бобби Грина в употреблении допинга

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова своего американского коллеги Бобби Грина, который прямо обвинил россиянина и его друга Ислама Махачева в применении запрещённых препаратов.

«Нет ничего страшного в том, что ты отдаешь должное чемпиону. И без разницы, нравится он тебе или нет. Но это дано не каждому. И для этого нужны мозги и желательно не из соломы. Я 49 раз сдал тест на допинг за 5 лет. У Ислама скоро будет 50 тестов», — написал спортсмен в соцсетях.

Отметим, что Махачев за карьеру в ММА провел 25 боёв и одержал 24 победы.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 31 год. Он был чемпионом UFC в легком дивизионе, а также лучшим бойцом лиги вне зависимости от веса. На счету россиянина 29 боев и 29 побед.