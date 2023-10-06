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Промоутер Емельяненко сообщил, что Александр заканчивает лечение от алкоголизма

С начала июня спортсмен находится в Ингушетии на реабилитации.
06 октября 2023 22:57
автор: Александр Бойченко

Владимир Хрюнов, промоутер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, сообщил, что его клиент в скором времени начнет подготовку к поединку против Михаила Кокляева.

«Александр Емельяненко заканчивает процесс реабилитации. Бой с Кокляевым реально провести в декабре, все в работе», — приводит слова Хрюнова «Матч ТВ».

Напомним, в своем последнем бою, который состоялся 26 мая, Александр Емельяненко одержал победу в поединке с блогером и представителем поп-ММА Евгением Ершовым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой завершился во втором раунде – Александр применил болевой прием против своего соперника во втором раунде.

Добавим, в ноябре 2019 года Александр Емельяненко и Михаил Кокляев провели поединок по правилам бокса. Емельяненко нокаутировал оппонента уже в первом раунде.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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