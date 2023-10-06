Промоутер Емельяненко сообщил, что Александр заканчивает лечение от алкоголизма

Владимир Хрюнов, промоутер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, сообщил, что его клиент в скором времени начнет подготовку к поединку против Михаила Кокляева.

«Александр Емельяненко заканчивает процесс реабилитации. Бой с Кокляевым реально провести в декабре, все в работе», — приводит слова Хрюнова «Матч ТВ».

Напомним, в своем последнем бою, который состоялся 26 мая, Александр Емельяненко одержал победу в поединке с блогером и представителем поп-ММА Евгением Ершовым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой завершился во втором раунде – Александр применил болевой прием против своего соперника во втором раунде.

Добавим, в ноябре 2019 года Александр Емельяненко и Михаил Кокляев провели поединок по правилам бокса. Емельяненко нокаутировал оппонента уже в первом раунде.