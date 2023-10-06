Хамзат Чимаев рассказал о жёстком воспитании со стороны отца

Непобеждённый боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев (12-0) рассказал о жёстких методах воспитания со стороны отца.

«У меня образования нет. Драки, вспыльчивость – меня всему этому научила улица. Брат тоже на улице вырос и всегда говорил: «Разборка есть – бей первым». Отец много работал, ни на одной из моих тренировок не был – знал, что я сам во всем разберусь.

Но если я проигрывал, то ругал меня, иногда даже бил. Хотел, чтобы я вырос достойным человеком», – сказал Чимаев в видео, опубликованном на YouTube-канале комика Нурлана Сабурова.

Напомним, в последний раз Чимаев выходил в октагон в сентябре прошлого года против американца Кевина Холланда на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе (США). Встреча завершилась уже в первом раунде после того, как Чимаев провёл удушающий приём.

В следующем поединке Хамзат Чимаев встретится против бразильца Пауло Косты в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Бой пройдёт 22 октября.