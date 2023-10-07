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Чимаев обвинил в расизме темнокожего боксёра Хейни

Боец нелестно высказался о своём коллеге.
Чимаев обвинил в расизме темнокожего боксёра Хейни
07 октября 2023 14:33
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Боец UFC Хамзат Чимаев подверг критике американского боксёра Девина Хейни.

«Я отписался от него после одного из его видео. Хейни слишком высокомерный. Он сказал, что никогда не проиграет белому парню. Это расизм. Если бы я сказал, что никогда не проиграю черному парню, весь мир сказал бы: «Хамзат не любит чернокожих», — приводит слова спортсмена Sportskeeda.

Напомним, в последний раз Чимаев выходил в октагон в сентябре прошлого года против американца Кевина Холланда на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе (США). Встреча завершилась уже в первом раунде после того, как Чимаев провёл удушающий приём.

В следующем поединке Хамзат Чимаев встретится против бразильца Пауло Косты в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Бой пройдёт 22 октября.

источник: Sportskeeda
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