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Хавьер Мендес предположил, когда Умар Нурмагомедов сможет выиграть титул UFC

Спортсмен в данный момент восстанавливается от травмы.
07 октября 2023 19:52
автор: Глеб Шевяков

Прославленный тренер ММА Хавьер Мендес оценил возможности бойца смешанных единоборств Умара Нурмагомедова стать чемпионом UFC.

«Я думаю, Умар находится в одном-двух боях от титульного шанса. Но если UFC сразу даст нам титульник, мы не будем отказываться. Неважно, сколько боев Умару осталось до титульника, главное — достигнуть этого результата. И когда мы получим титульный бой, Умар победит. Люди не понимают, насколько хорош Умар, но время расставит все по местам. И если О'Мэлли тогда будет чемпионом, его противостояние с Умаром будет обалденным», — приводит слова тренера The Schmo.

Ранее Умар сообщил, что вернётся в октагон в феврале или марте 2024 года. В данный момент он восстанавливается от травмы плеча.

Всего за карьеру в ММА Нурмагомедов провёл 16 боёв и одержал 16 побед.

источник: «Советский спорт»
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