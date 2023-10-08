Усман Нурмагомедов победил Брента Примуса и защитил титул чемпиона Bellator в лёгком весе

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator в лёгком весе.

25-летний россиянин в титульном поединке, который состоялся в ночь на 8 октября в рамках турнира Bellator 300, победил американца Брента Примуса.

Бой продлился полную дистанцию. Все судьи отдали победу Нурмагомедову со счётом 50-45.

Россиянин по-прежнему не знает поражений. Все 18 поединков в карьере завершились в его пользу.

Победа над Примусом позволила Нурмагомедову выйти в финал Гран-при Bellator.