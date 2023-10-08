ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Усман Нурмагомедов победил Брента Примуса и защитил титул чемпиона Bellator в лёгком весе

Россиянин вышел в финал Гран-при.
Усман Нурмагомедов победил Брента Примуса и защитил титул чемпиона Bellator в лёгком весе
08 октября 2023 08:15
автор: Денис Владимиров
автор фото: Bellator MMA

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator в лёгком весе.

25-летний россиянин в титульном поединке, который состоялся в ночь на 8 октября в рамках турнира Bellator 300, победил американца Брента Примуса.

Бой продлился полную дистанцию. Все судьи отдали победу Нурмагомедову со счётом 50-45.

Россиянин по-прежнему не знает поражений. Все 18 поединков в карьере завершились в его пользу.

Победа над Примусом позволила Нурмагомедову выйти в финал Гран-при Bellator.

источник: «Советский спорт»
Глава UFC Уайт подтвердил, что Макгрегор подал документы на возвращение в пул USADA
Макгрегор не выходил в октагон уже более двух лет
08.10.2023 09:16
ММА
автор: Александр Поволоцкий
«Бой прошёл так, как я это представлял». Усман Нурмагомедов — о победе в поединке с Примусом
Россиянин не знает поражений в ММА.
08.10.2023 08:56
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Алискеров получил нового соперника на UFC 294 после снятия Имавова
Турнир состоится в Абу-Даби 21 октября.
07.10.2023 21:53
ММА
автор: Степан Шереметьев
Хавьер Мендес предположил, когда Умар Нурмагомедов сможет выиграть титул UFC
Спортсмен в данный момент восстанавливается от травмы.
07.10.2023 19:52
ММА
автор: Глеб Шевяков
Чимаев обвинил в расизме темнокожего боксёра Хейни
Чимаев обвинил в расизме темнокожего боксёра Хейни
Боец нелестно высказался о своём коллеге.
07.10.2023 14:33
ММА
автор: Степан Шереметьев
Хамзат Чимаев рассказал о жёстком воспитании со стороны отца
В следующем бою чеченец сразится с бразильцем Пауло Костой.
06.10.2023 23:54
ММА
автор: Александр Бойченко
Промоутер Емельяненко сообщил, что Александр заканчивает лечение от алкоголизма
С начала июня спортсмен находится в Ингушетии на реабилитации.
06.10.2023 22:57
ММА
автор: Александр Бойченко
Хабиб Нурмагомедов жестко ответил на обвинения Бобби Грина в употреблении допинга
Хабиб Нурмагомедов жестко ответил на обвинения Бобби Грина в употреблении допинга
Ранее боец заявил, что россиянин и его друг Ислам Махачев применяют запрещённые препараты.
06.10.2023 16:48
ММА
автор: Степан Шереметьев
Боец UFC Грин обвинил Махачева и Хабиба Нурмагомедова в жульничестве
Спортсмен сделал резонансное заявление.
06.10.2023 13:12
ММА
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.