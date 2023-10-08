«Бой прошёл так, как я это представлял». Усман Нурмагомедов — о победе в поединке с Примусом

В Сан-Диего завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 300.

В главном поединке вечера российский боец Усман Нурмагомедов победил американца Брента Примуса. Чемпион промоушена в лёгком весе нанёс поражение представителю США единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

«Бой прошёл так, как я это представлял. Мне всё понравилось. Проделал хорошую работу. Это была моя ночь», — заявил Нурмагомедов после поединка.

Отметим, что в активе россиянина 18 поединков в ММА, в которых он одержал 18 побед, из них - восемь нокаутом. У американца 12 побед и четыре поражения.