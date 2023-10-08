Глава UFC Уайт: российские бойцы смогут выходить на свои поединки с флагом страны

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что организация разрешила российским спортсменам выходить на бои с флагом своей страны.

Отметим, что это бует возможным начиная с турнира UFC Fight Night 229.

«Смогут ли бойцы из России выходить с флагом? Да. Все знают мое отношение к определенные моментам. Мне просто наплевать. Люди стали слишком мягкими, слишком чувствительными ко всему. Флаги возвращаются», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Напомним, что ранее россиянин Усман Нурмагомедов единогласным решением одолел Брента Примуса и сохранил пояс чемпиона Bellator.