Грин за 33 секунды нокаутировал Доусона в главном поединке UFC Fight Night 229

В ночь на 8 октября в главном событии турнира FC Vegas 80 в Лас-Вегасе состоялся поединок между американскими бойцами Бобби Грином и Грантом Доусоном.

Противостояние было остановлено на 33-й секунде первого раунда. Грин выиграл нокаутом.

Проигравший боец не смог продлить беспроигрышную серию до 13 поединков и впервые проиграл с апреля 2016 года. Для Грина эта победа стала 31-й при 14 поражениях.

Бобби в феврале прошлого года проиграл Исламу Махачеву техническим нокаутом. В декабре американец заявил, что россиянин мог использовать стероиды.