Джефф Монсон поддержал решение UFC разрешить россиянам выходить на бои с национальным флагом

Боец ММА Джефф Монсон прокомментировал слова президента UFC Даны Уайта, который заявил, что российские спортсмены смогут выходить в октагон с национальным флагом, начиная с турнира UFC Fight Night 229.

«Это прекрасное решение. Он понимает, что спорт вне политики. Бойцы должны быть теми, кем они есть. Все международные федерации и в том числе МОК должны отметить это и в скором времени сделать так же», – приводит слова Монсона «Спорт-Экспресс».

В 2022-м UFC запретила бойцам выходить на бой с флагами своих стран.