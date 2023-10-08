Свищёв рассказал, с чем связано решение UFC позволить бойцам выступать с флагами

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался насчёт отмены запрета на ношение флагов в UFC.

«Такие решения говорят о нежелании не иметь ничего общего с политикой. Они принимаются в интересах развития и популяризации спорта и против дискриминации», – приводит слова политика ТАСС.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что с этого дня бойцы в промоушене UFC могут выходить на бои с флагами своих стран. Запрет на флаги был введён американской лигой весной 2022 года.