Менеджер Махачева поставил Усмана Нурмагомедова выше Шарлиса Оливейры

Али Абдель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, сравнил Усмана Нурмагомедова с Шарлисом Оливейрой.

«Усман Нурмагомедов находится выше Чарльза Оливейры в списке величайших бойцов в истории», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Добавим, минувшей ночью Усман Нурмагомедов защитил пояс чемпиона Bellator, одолев Брента Примуса единогласным решением судей.

Напомним, в октябре прошлого года Махачев одолел Оливейру во втором раунде после применения удушающего приёма. Россиянин впервые стал чемпионом UFC.

Реванш между бойцами состоится в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).