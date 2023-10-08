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Менеджер Махачева поставил Усмана Нурмагомедова выше Шарлиса Оливейры

Ранее россиянин одолел Брента Примуса.
08 октября 2023 20:06
автор: Александр Бойченко

Али Абдель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, сравнил Усмана Нурмагомедова с Шарлисом Оливейрой.

«Усман Нурмагомедов находится выше Чарльза Оливейры в списке величайших бойцов в истории», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Добавим, минувшей ночью Усман Нурмагомедов защитил пояс чемпиона Bellator, одолев Брента Примуса единогласным решением судей.

Напомним, в октябре прошлого года Махачев одолел Оливейру во втором раунде после применения удушающего приёма. Россиянин впервые стал чемпионом UFC.

Реванш между бойцами состоится в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

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