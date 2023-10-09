Дебютант UFC Шара Буллет рассказал, как хотел наказать Макгрегора за слова о Дагестане

Российский боец UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов рассказал о несостоявшейся встрече со звездным ирландцем Конором Макгрегором.

«Я приезжал , но мы не дождались его. Макгрегор такой мерзопакостный, какие-то заявления делает. Хочет хайпить.

Не помню, что именно он сказал, за что можно было ему по шапке дать. Я приехал в отель Ritz, нас не пустили. Его ждали на улице. Я был, друзья были. Не вышел. Если бы я тогда его встретил, я бы ему навалял, потому что я уверен, что я могу ему навалять, тем более на улице», – приводит слова Магомедова «СЭ».

Добавим, Шара Буллет проведет дебютный бой в UFC в ночь с 21 на 22 октября. Соперником российского бойца станет бразилец Бруно Силва.

В главном карде турнира выступят Ислам Махачев и Шарлис Оливейра.