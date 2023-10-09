Российский боец Усман Нурмагомедов отказался пожать руку американке Лиз Кармуш на Bellator 300

Российский боец Усман Нурмагомедов, в настоящее время являющийся чемпионом Bellator в лёгком весе, отказался пожимать руку американке Лиз Кармуш после боя на юбилейном 300-м турнире промоушена.

Событие состоялось 8 октября.

Отметим, что Кармуш протянула россиянину руку, но Усман вежливо отказался её пожимать. Далее Нурмагомедов приложил свою руку к сердцу, продемонстрировав девушке-бойцу своё уважение.

Daily Star

Вместо этого Усман приложил свою руку к сердцу, продемонстрировав девушке уважение таким образом.

Напомним, 25-летний россиянин победил американца Брента Примуса. Бой продлился полную дистанцию. Все судьи отдали победу Нурмагомедову со счётом 50-45. Россиянин по-прежнему не знает поражений. Все 18 поединков в карьере завершились в его пользу. Победа над Примусом позволила Нурмагомедову выйти в финал Гран-при Bellator.