Гаджиев рассказал, кто станет чемпионом UFC в легком весе после Махачева

Российский промоутер Камил Гаджиев поделился мнением о действующем чемпионе Bellator Усмане Нурмагомедове.

«По поводу Усмана хочу сказать, что в легком весе вырисовывается династия. Это Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, и сейчас это Усман, который, на мой взгляд, через некоторое время перейдет в UFC, и после эры Ислама начнется эра Усмана», — сказал Гаджиев на своем ютуб-канале.

Напомним, что на Bellator 300 Нурмагомедов победил единогласным судейским решением американского экс-чемпиона Брента Примуса и вышел в финал Гран-при Bellator.