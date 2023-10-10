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«Он никогда не говорил, что ушёл навсегда». Мендес сделал заявление о Хабибе

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 боях.
10 октября 2023 12:36
автор: Виталий Овсянников

ММА-тренер Хавьер Мендес рассказал, по какой причине экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов помогает Исламу Махачеву готовиться к реваншу с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

В январе 2023 года Хабиб заявлял, что покидает смешанные единоборства, чтобы больше времени уделять семье.

«Я ведь говорил, что он никогда не заявлял, что не будет тренировать. Он просто сказал, что не будет секундантом и что семья для него превыше всего. Если время позволит, он будет рядом. Он никогда не говорил: «Я ушёл навсегда». В отличие от участия в поединках», — заявил Мендес на ютуб-канале Хавьера Мендеса.

Ислам Махачев впервые стал чемпионом промоушена в октябре 2022 года, досрочно победив бразильца Чарльза Оливейру. Всего в смешанных единоборствах 31-летний россиянин провёл 25 боёв и одержал 24 победы при одном поражении. Его бой-реванш против Оливейры состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.

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