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Дрю Добер назвал трех бойцов, которые могут победить Махачева

На счету Ислама 24 победы в 25 боях.
10 октября 2023 14:42
автор: Виталий Овсянников

Американский боец UFC Дрю Добер поделился мнением о том, что нужно сделать для победы над действующим чемпионом промоушена в легком весе Исламом Махачевым.

«У нас есть Арман Царукян, Бенейл Дариуш, Матеуш Гамрот. Эти ребята — сильные грэпплеры. Я думаю, ключ для победы над Исламом — это не допустить мысль, что он такой сильный борец. В следующий раз, когда я буду драться с Исламом, я буду бороться в ответ на его борьбу. Возможно, я даже проведу пару тейкдаунов. Это же должны делать другие легковесы. Те ребята, которых я назвал, входят в топ-10 легкого дивизиона, они грэпплеры и могут составить серьезную конкуренцию Исламу», — заявил Добер в интервью The MMA Hour.

Отметим, что Добер проиграл россиянину удушающим приемом в третьем раунде в марте 2021 года.

Ислам Махачев впервые стал чемпионом промоушена в октябре 2022 года, досрочно победив бразильца Чарльза Оливейру. Всего в смешанных единоборствах 31-летний россиянин провёл 25 боёв и одержал 24 победы при одном поражении. Его бой-реванш против Оливейры состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.

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