Тренер Косты обвинил команду Чимаева в саботаже: нам звонят какие-то люди посреди ночи

Эрик Альбарассин, тренер бразильского бойца UFC Пауло Косты, обвинил команду Хамзата Чимаева в саботаже перед предстоящим поединком в Абу-Даби (ОАЭ).

«Мы столкнулись с командой Чимаева в лобби отеля. Было большое напряжение, потому что когда Пауло и Чимаев последний раз виделись, чуть не произошла драка

После этого нам звонят какие-то люди посреди ночи, будят нас. Это какой-то саботаж со стороны команды Чимаева, они пытаются помешать нам перестроиться в часовых поясах. Но на этот раз мы прилетели очень рано, так что все будет хорошо. Коста выйдет в октагон хладнокровный и расчетливый», — заявил Альбарассин The MMA Hour.

Напомним, в последний раз Чимаев выходил в октагон в сентябре прошлого года против американца Кевина Холланда на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе (США). Встреча завершилась уже в первом раунде после того, как Чимаев провел удушающий прием.