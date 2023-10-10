Генри Сехудо объяснил, с какой опасностью столкнется Чимаев в бою с Костой

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо рассказал, в чем бразилец Пауло Коста может удивить Хамзата Чимаева в очном противостоянии.

«Что касается тактики, Коста всегда дерется одинаково. Ты всегда знаешь, что он будет делать в октагоне. Он рисковый парень, и это играет ему на руку. Он опасен. Он будет полагаться на свою мощь, на свои кулаки. И если он проведет тейкдаун, он может победить», – заявил Сехудо на своем Youtube-канале.

Добавим, Коста и Чимаев выступят в со-главном событии турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, в последний раз Чимаев выходил в октагон в сентябре прошлого года против американца Кевина Холланда на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе (США). Встреча завершилась уже в первом раунде после того, как Хамзат провел удушающий прием.