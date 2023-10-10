Нейт Диас готов провести реванш с Джейком Полом по правилам ММА

Бывший боец американского промоушена UFC Нейт Диас обратился к известному блогеру Джейку Полу, с которым он ранее провел боксерский поединок.

«Слушай, засранец. Я буду драться с тобой хоть завтра по правилам ММА, но проблема в том, что ты ничего не стоишь. Реванш в боксе или трилогия в ММА – тебе нужно время, чтобы тренироваться. Но в любом случае ты никчемен. Реванш в канун Нового года – звучит неплохо», – написал Диас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 6 августа состоялся бой между Полом и Диасом. Поединок прошел по правилам бокса в формате десять раундов по три минуты. Джейк Пол одержал победу единогласным решением судей.