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Нейт Диас готов провести реванш с Джейком Полом по правилам ММА

В боксерском поединке победу праздновал американский блогер.
10 октября 2023 17:14
автор: Александр Бойченко

Бывший боец американского промоушена UFC Нейт Диас обратился к известному блогеру Джейку Полу, с которым он ранее провел боксерский поединок.

«Слушай, засранец. Я буду драться с тобой хоть завтра по правилам ММА, но проблема в том, что ты ничего не стоишь. Реванш в боксе или трилогия в ММА – тебе нужно время, чтобы тренироваться. Но в любом случае ты никчемен. Реванш в канун Нового года – звучит неплохо», – написал Диас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 6 августа состоялся бой между Полом и Диасом. Поединок прошел по правилам бокса в формате десять раундов по три минуты. Джейк Пол одержал победу единогласным решением судей.

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