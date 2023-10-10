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Алджамейн Стерлинг: Вера нанесет второе поражение О’Мэлли

В первом поединке эквадорец нокаутировал действующего чемпиона в легчайшем весе.
10 октября 2023 19:48
автор: Александр Бойченко

Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг считает, что эквадорец Марлон Вера во второй раз одолеет Шона О’Мэлли в возможном поединке.

«У Чито Веры хороший шанс на победу. Люди говорят, что это легкая победа для О’Мэлли, но дивизион очень глубокий. Я предсказываю победу претендента. Я ставлю на то, что Вера снова выиграет у О’Мэлли.

О’Мэлли нельзя назвать нокаутером, он не сумел победить Петра Яна досрочно. Даже меня О’Мэлли не вырубил – я сам напоролся на этот удар», – сказал Стерлинг в видео на своем Youtube-канале.

Добавим, на счету О’Мэлли 19 профессиональных поединков, в которых он одержал 17 побед, а также потерпел одно поражение. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

О’Мэлли и Вера встречались в августе 2020 года в рамках турнира UFC 252. Тогда эквадорец нанес пока что единственное поражение действующему чемпиону UFC в легчайшем весе. Марлон одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

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