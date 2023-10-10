Боец Сидельников оценил шансы Оливейры во втором бою с Махачевым

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников поделился ожиданиями от титульного поединка между Исламом Махачевым и бразильцем Шарлисом Оливейрой.

«Первый бой — это деклассирование. Думаю, сейчас будет примерно то же самое. Знаю Ислама лично еще по сборной по боевому самбо. Знаю, какой он пахарь. Я в Исламе никак не сомневаюсь. Если Оливейра на том же уровне остался, ничего не изменится», — цитирует Сидельникова РИА Новости.

Напомним, в октябре прошлого года Махачев одолел Оливейру во втором раунде после применения удушающего приёма. Россиянин впервые стал чемпионом UFC.

Реванш между бойцами состоится в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).