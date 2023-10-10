Мокаев верит, что может стать самым молодым чемпионом в истории UFC

Уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев, выступающий под флагом Великобритании, уверен, что ему по силам стать самым молодым чемпионом в истории промоушена.

«Если объективно, после этого боя у меня будет самая длинная победная серия в дивизионе. Это пять боев. У меня уже три досрочных победы в четырех поединках. Я был самым активным бойцом в этом дивизионе за последние три года», - приводит слова Мокаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, непобеждённый Мокаев провел 10 боёв в ММА, в которых одержал 10 побед. Четыре из них состоялись в рамках промоушена UFC. В своём последнем поединке он вышел в октагон против Жафела Фильо и победил его в третьем раунде удушающим приёмом. Российский боец был близок к поражению, так как бразилец провёл ему болевой приём на ногу. Несмотря на это, Мокаев не сдался, хоть и получил травму.

В любительском ММА на счету Мохаммада 23 боя и 23 победы.