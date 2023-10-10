ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Мокаев верит, что может стать самым молодым чемпионом в истории UFC

Впереди дагестанца ждёт бой с американцем Тимом Эллиоттом.
10 октября 2023 20:45
автор: Александр Кожевников

Уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев, выступающий под флагом Великобритании, уверен, что ему по силам стать самым молодым чемпионом в истории промоушена.

«Если объективно, после этого боя у меня будет самая длинная победная серия в дивизионе. Это пять боев. У меня уже три досрочных победы в четырех поединках. Я был самым активным бойцом в этом дивизионе за последние три года», - приводит слова Мокаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, непобеждённый Мокаев провел 10 боёв в ММА, в которых одержал 10 побед. Четыре из них состоялись в рамках промоушена UFC. В своём последнем поединке он вышел в октагон против Жафела Фильо и победил его в третьем раунде удушающим приёмом. Российский боец был близок к поражению, так как бразилец провёл ему болевой приём на ногу. Несмотря на это, Мокаев не сдался, хоть и получил травму.

В любительском ММА на счету Мохаммада 23 боя и 23 победы.

источник: «Спорт-Экспресс»
Боец Сидельников оценил шансы Оливейры во втором бою с Махачевым
Поединок пройдет в ночь с 21 на 22 октября.
10.10.2023 20:22
ММА
автор: Александр Бойченко
Монсон рассказал, когда проведёт реванш против Тактарова
Первый бой прошёл в середине августа по правилам бокса и завершился вничью.
10.10.2023 19:55
ММА
автор: Степан Шереметьев
Алджамейн Стерлинг: Вера нанесет второе поражение О’Мэлли
В первом поединке эквадорец нокаутировал действующего чемпиона в легчайшем весе.
10.10.2023 19:48
ММА
автор: Александр Бойченко
Нейт Диас готов провести реванш с Джейком Полом по правилам ММА
В боксерском поединке победу праздновал американский блогер.
10.10.2023 17:14
ММА
автор: Александр Бойченко
Генри Сехудо объяснил, с какой опасностью столкнется Чимаев в бою с Костой
Бойцы подерутся в главном карде UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
10.10.2023 16:41
ММА
автор: Александр Бойченко
Тренер Косты обвинил команду Чимаева в саботаже: нам звонят какие-то люди посреди ночи
Поединок состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
10.10.2023 16:35
ММА
автор: Александр Бойченко
Макгрегор может провести бой против Чендлера на UFC 300
Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе не выходил в октагон уже более двух лет.
10.10.2023 14:54
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Дрю Добер назвал трех бойцов, которые могут победить Махачева
На счету Ислама 24 победы в 25 боях.
10.10.2023 14:42
ММА
автор: Виталий Овсянников
Веласкес включил Федора Емельяненко в топ-4 лучших тяжеловеса ММА в истории
Россиянин завершил карьеру в феврале текущего года.
10.10.2023 13:47
ММА
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.