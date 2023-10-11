«Мужик сказал - мужик сделал». Волкановски — о предстоящем реванше с Махачевым

Австралийский боец Алекс Волкановски отреагировал на новость о предстоящем титульном поединке с Исламом Махачевым.

Ранее стало известно, что бразилец Чарльза Оливейру не сможет выйти в октагон с россиянином на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Южноамериканский спортсмен получил травму на тренировке. Волкановски заменит Оливейру.

«За 10 дней до боя...Мужик сказал - мужик сделал», - написал в соцсети австралиец.

Отметим, что Волкановски является чемпионом UFC в полулегком весе, а Махачев - в легком. Соперники уже встречались в начале 2023 года. Тогда Махачев в равной борьбе одержал победу единогласным решением судей.