Глава UFC Уайт допустил, что Коста не сможет выйти на поединок с Чимаевым

Президент UFC Дэйна Уайт допустил, что бразильский боец Пауло Коста не сможет принять участие в турнире UFC 294.

Напомним, что он должен был провести поединок с Хамзатом Чимаевым из ОАЭ. Ранее Коста перенес операцию на локте. Бразилец получил травму на тренировке.

«Перенос боя возможен. Всё станет известно в ближайшее время», — заявил Уайт на пресс‑конференции.

Поединок запланирован на 21 октября.

Напомним, в последний раз Чимаев выходил в октагон в сентябре прошлого года против американца Кевина Холланда на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе (США). Встреча завершилась уже в первом раунде после того, как Хамзат провел удушающий прием.