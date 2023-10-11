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Глава UFC Уайт допустил, что Коста не сможет выйти на поединок с Чимаевым

Южноамериканский спортсмен перенёс операцию.
11 октября 2023 10:01

Президент UFC Дэйна Уайт допустил, что бразильский боец Пауло Коста не сможет принять участие в турнире UFC 294.

Напомним, что он должен был провести поединок с Хамзатом Чимаевым из ОАЭ. Ранее Коста перенес операцию на локте. Бразилец получил травму на тренировке.

«Перенос боя возможен. Всё станет известно в ближайшее время», — заявил Уайт на пресс‑конференции.

Поединок запланирован на 21 октября.

Напомним, в последний раз Чимаев выходил в октагон в сентябре прошлого года против американца Кевина Холланда на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе (США). Встреча завершилась уже в первом раунде после того, как Хамзат провел удушающий прием.

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