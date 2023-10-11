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Ян оценил шансы Волкановски в титульном бою с Махачевым

Поединок пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
11 октября 2023 13:34
автор: Александр Поволоцкий

Российский боец Пётр Ян прокомментировал отмену поединка между соотечественником Исламом Махачевым и представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.

Южноамериканский боец не сможет принять участия в бою из-за травмы. Оливейру заменит австралиец Александр Волкановски.

У UFC задача сохранить интерес к поединку. Они уже дрались между собой, был интересный поединок. И я думаю, что предстоящий бой тоже будет интересным. Но в этот раз Алексу будет посложнее, потому что поединок проходит не на его территории», – цитирует Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Ислам ранее уже встречался с Волкановски. На турнире UFC 284 в феврале россиянин одержал победу единогласным решением судей.

источник: Бойцовский клуб «Архангел Михаил»
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