Ян оценил шансы Волкановски в титульном бою с Махачевым

Российский боец Пётр Ян прокомментировал отмену поединка между соотечественником Исламом Махачевым и представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.

Южноамериканский боец не сможет принять участия в бою из-за травмы. Оливейру заменит австралиец Александр Волкановски.

У UFC задача сохранить интерес к поединку. Они уже дрались между собой, был интересный поединок. И я думаю, что предстоящий бой тоже будет интересным. Но в этот раз Алексу будет посложнее, потому что поединок проходит не на его территории», – цитирует Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Ислам ранее уже встречался с Волкановски. На турнире UFC 284 в феврале россиянин одержал победу единогласным решением судей.