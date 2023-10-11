Менеджер Чимаева опроверг отмену поединка против Косты

Махди Шаммас, менеджер бойца Хамзата Чимаева, сообщил, что бразилец Пауло Коста пока не снялся с поединка на турнире UFC в Абу-Даби.

«Пока бой не отменен. Мы ждем официальных решений», — приводит ТАСС слова Шаммаса.

Напомним, что южноамериканский спортсмен в преддверии поединка на UFC 294 получил травму и перенес операцию. Коста может сняться с UFC 294.

Ранее стало известно, что австралиец Александр Волкановски заменит на UFC 294 травмированного Чарльза Оливейру в титульном бою против Ислама Махачева.