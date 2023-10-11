ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Менеджер Чимаева опроверг отмену поединка против Косты

Сообщается, что пока бой в силе.
11 октября 2023 14:28
автор: Александр Кожевников

Махди Шаммас, менеджер бойца Хамзата Чимаева, сообщил, что бразилец Пауло Коста пока не снялся с поединка на турнире UFC в Абу-Даби.

«Пока бой не отменен. Мы ждем официальных решений», — приводит ТАСС слова Шаммаса.

Напомним, что южноамериканский спортсмен в преддверии поединка на UFC 294 получил травму и перенес операцию. Коста может сняться с UFC 294.

Ранее стало известно, что австралиец Александр Волкановски заменит на UFC 294 травмированного Чарльза Оливейру в титульном бою против Ислама Махачева.

источник: ТАСС
Хабиб отреагировал на реванш Махачева и Волкановски
Волкановски заменит на турнире UFC 294 Чарльза Оливейру.
11.10.2023 14:41
ММА
автор: Александр Кожевников
Ян оценил шансы Волкановски в титульном бою с Махачевым
Поединок пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
11.10.2023 13:34
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Махачев отреагировал на то, что его соперником в титульном бою будет Волкановски
Махачев отреагировал на то, что его соперником в титульном бою будет Волкановски
Поединок пройдёт 21 октября в Абу-Даби.
11.10.2023 12:20
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Глава UFC Уайт допустил, что Коста не сможет выйти на поединок с Чимаевым
Южноамериканский спортсмен перенёс операцию.
11.10.2023 10:01
ММА
«Мужик сказал - мужик сделал». Волкановски — о предстоящем реванше с Махачевым
Бой пройдет 21 октября.
11.10.2023 09:14
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Коста не сможет выйти на бой против Чимаева на UFC 294
Поединок должен был пройти на турнире в Абу-Даби.
11.10.2023 08:52
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Оливейра снялся с боя с Махачевым на UFC 294 из-за травмы, его заменит Волкановски
Оливейра снялся с боя с Махачевым на UFC 294 из-за травмы, его заменит Волкановски
Турнир в Абу-Даби запланирован на 21 октября.
11.10.2023 08:05
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Мокаев верит, что может стать самым молодым чемпионом в истории UFC
Впереди дагестанца ждёт бой с американцем Тимом Эллиоттом.
10.10.2023 20:45
ММА
автор: Александр Кожевников
Боец Сидельников оценил шансы Оливейры во втором бою с Махачевым
Поединок пройдет в ночь с 21 на 22 октября.
10.10.2023 20:22
ММА
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.