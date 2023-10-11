ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Хабиб отреагировал на реванш Махачева и Волкановски

Волкановски заменит на турнире UFC 294 Чарльза Оливейру.
11 октября 2023 14:41
автор: Александр Кожевников

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о смене соперника у Ислама Махачева на турнире UFC 294.

Напомним, южноамериканский боец Чарльз Оливейра не сможет принять участия в бою из-за травмы. Оливейру заменит австралиец Александр Волкановски.

«Ислам — чемпион. Если кто-то готов выступить с ним в рамках легкого веса, и UFC скажет, что этот парень — претендент, то нет проблем.

Не важно, с кем биться. Если Кинг-Конг уложится в лимит легкого веса — окей, дайте его нам. Я сказал сегодня утром Исламу, что не имеет значения, с кем драться, потому что он — чемпион мира. Волк, Чарльз, Порье или Джастин Гэтжи. Без разницы. Это мог быть Чарльз, и мы его победили однажды.

Первый бой с Волкановски был очень конкурентным, но мы и его команда знаем, что мы выиграли единогласным решением судей, даже не раздельным. Волк в том бою был хорош, но он проиграл. Это понимает и он, и его команда. Он хочет приехать сюда — ну так пусть приезжает, мы тут. Ислам в весе, готов идти вперед, у нас еще пять тяжелых тренировок, и мы поедем в Абу-Даби», - написал Хабиб Нурмагомедов в соцсетях.

Напомним, что изначально россиянин должен был драться с Чарльзом Оливейрой. Бразилец снялся с турнира UFC 294 из-за травмы.

Соперники уже встречались в начале 2023 года. Тогда Махачев в равной борьбе одержал победу единогласным решением судей.

источник: «Советский спорт»
Менеджер Чимаева опроверг отмену поединка против Косты
Сообщается, что пока бой в силе.
11.10.2023 14:28
ММА
автор: Александр Кожевников
Ян оценил шансы Волкановски в титульном бою с Махачевым
Поединок пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
11.10.2023 13:34
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Махачев отреагировал на то, что его соперником в титульном бою будет Волкановски
Махачев отреагировал на то, что его соперником в титульном бою будет Волкановски
Поединок пройдёт 21 октября в Абу-Даби.
11.10.2023 12:20
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Глава UFC Уайт допустил, что Коста не сможет выйти на поединок с Чимаевым
Южноамериканский спортсмен перенёс операцию.
11.10.2023 10:01
ММА
«Мужик сказал - мужик сделал». Волкановски — о предстоящем реванше с Махачевым
Бой пройдет 21 октября.
11.10.2023 09:14
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Коста не сможет выйти на бой против Чимаева на UFC 294
Поединок должен был пройти на турнире в Абу-Даби.
11.10.2023 08:52
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Оливейра снялся с боя с Махачевым на UFC 294 из-за травмы, его заменит Волкановски
Оливейра снялся с боя с Махачевым на UFC 294 из-за травмы, его заменит Волкановски
Турнир в Абу-Даби запланирован на 21 октября.
11.10.2023 08:05
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Мокаев верит, что может стать самым молодым чемпионом в истории UFC
Впереди дагестанца ждёт бой с американцем Тимом Эллиоттом.
10.10.2023 20:45
ММА
автор: Александр Кожевников
Боец Сидельников оценил шансы Оливейры во втором бою с Махачевым
Поединок пройдет в ночь с 21 на 22 октября.
10.10.2023 20:22
ММА
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.