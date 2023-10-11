Хабиб отреагировал на реванш Махачева и Волкановски

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о смене соперника у Ислама Махачева на турнире UFC 294.

Напомним, южноамериканский боец Чарльз Оливейра не сможет принять участия в бою из-за травмы. Оливейру заменит австралиец Александр Волкановски.

«Ислам — чемпион. Если кто-то готов выступить с ним в рамках легкого веса, и UFC скажет, что этот парень — претендент, то нет проблем.

Не важно, с кем биться. Если Кинг-Конг уложится в лимит легкого веса — окей, дайте его нам. Я сказал сегодня утром Исламу, что не имеет значения, с кем драться, потому что он — чемпион мира. Волк, Чарльз, Порье или Джастин Гэтжи. Без разницы. Это мог быть Чарльз, и мы его победили однажды.

Первый бой с Волкановски был очень конкурентным, но мы и его команда знаем, что мы выиграли единогласным решением судей, даже не раздельным. Волк в том бою был хорош, но он проиграл. Это понимает и он, и его команда. Он хочет приехать сюда — ну так пусть приезжает, мы тут. Ислам в весе, готов идти вперед, у нас еще пять тяжелых тренировок, и мы поедем в Абу-Даби», - написал Хабиб Нурмагомедов в соцсетях.

Напомним, что изначально россиянин должен был драться с Чарльзом Оливейрой. Бразилец снялся с турнира UFC 294 из-за травмы.

Соперники уже встречались в начале 2023 года. Тогда Махачев в равной борьбе одержал победу единогласным решением судей.