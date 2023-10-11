Копылов выразил готовность подраться с Чимаевым на турнире UFC 294

Российский боец Роман Копылов отреагировал на слухи о возможной отмене поединка между Пауло Костой и Хамзатом Чимаевым, который должен пройти на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что бой может не состоятся из-за последствий операции, которую перенёс Коста.

«Готов выйти на замену Косте и подраться с Чимаевым», – написал Копылов в одной из соцсетей.

Копылов дебютировал в UFC в 2019 году. Всего в промоушене он провёл шесть поединков, в которых одержал четыре победы и потерпел два поражения. В последнем бою 32-летний россиянин нокаутировал во втором раунде американца Джоша Фремда.