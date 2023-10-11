Шлеменко: Волкановски нечего терять в бою с Махачевым, он в любом случае выйдет победителем

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка за звание чемпиона UFC в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

Волкановски, являющийся чемпионом промоушена в полулёгком весе, заменил в титульном бою с Махачевым бразильца Чарльза Оливейру, который получил повреждение.

«Александру действительно нечего терять, ведь он будет сражаться не в своём весе. Волкановски в любом случае выйдет победителем: он заработает солидные деньги, добавит себе популярности, плюс ему выпадает редкая возможность стать чемпионом сразу в двух категориях», – приводит слова Шлеменко RT.

Поединок между Махачевым и Волкановски состоится 21 октября в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).