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Шлеменко: Волкановски нечего терять в бою с Махачевым, он в любом случае выйдет победителем

Австралиец вызвался заменить травмированного Оливейру.
11 октября 2023 20:52
автор: Денис Владимиров

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка за звание чемпиона UFC в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

Волкановски, являющийся чемпионом промоушена в полулёгком весе, заменил в титульном бою с Махачевым бразильца Чарльза Оливейру, который получил повреждение.

«Александру действительно нечего терять, ведь он будет сражаться не в своём весе. Волкановски в любом случае выйдет победителем: он заработает солидные деньги, добавит себе популярности, плюс ему выпадает редкая возможность стать чемпионом сразу в двух категориях», – приводит слова Шлеменко RT.

Поединок между Махачевым и Волкановски состоится 21 октября в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

источник: Russia Today
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