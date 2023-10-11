Ислам Махачев: думал, что UFC дадут мне вместо Оливейры Гамрота

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на замену соперника по титульному поединку, который состоится 21 октября в Абу-Даби.

11 октября было объявлено, что на бой с россиянином не сможет выйти бразилец Чарльз Оливейра. Новым оппонентом Махачева станет австралиец Александр Волкановски.

«Думал, что мне дадут Гамрота, но когда узнал о Волкановски, это не стало огромным сюрпризом, так как он ничего не потеряет. Он заработает деньги и всё. Честно, я рад. После нашего последнего боя было много вопросов, все ответы последуют в Абу‑Даби», — сказал Махачев в интервью журналисту Аарону Бронстетеру.

Первый бой между Волкановски и Махачевым состоялся 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия). На кону стоял титул в лёгком весе. Победу единогласным решением судей одержал россиянин.

В активе Махачева 24 победы при одном поражении. У 35-летнего Волкановски 26 выигранных боёв и два поражения.