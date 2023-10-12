Хамзат Чимаев проведет поединок против Камару Усмана на UFC 294

Сегодня, 12 октября, стало известно о том, что бывший чемпион UFC в полусреднем дивизионе Камару Усман заменит Пауло Косту на турнире UFC 294 и проведет поединок против Хамзата Чимаева.

Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт.

Отмечается, что встреча состоится в рамках средней весовой категории.

Изначально против Хамзата должен был выйти Паоло Коста, но бразилец отказался от поединка из-за бактерии стафилококка в локте.

Бой Чимаева и Усмана станет со-главным событием турнира. В мейн-ивенте сойдутся два чемпиона UFC: Ислам Махачев и Александр Волкановски.

На счету 36-летнего Усмана 23 поединка, 20 побед и три неудачи. Чимаев одержал 12 викторий в 12 боях.