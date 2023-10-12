Боец UFC Алексеева: на бой с Диксон хочу выйти с флагами России и Казахстана

Боец UFC Ирина Алексеева заявила о желании выйти в октагон на свой ближайший бой сразу с двумя флагами — России и Казахстана. Поединок Алексеевой состоится в ночь на 15 октября с представительницей Великобритании Мелиссой Диксон.

«Мне флаг, можно сказать, в самолет уже привезли. Просто у меня была тренировка, потом нужно было собирать вещи, улетать. Я сама не успела бы, поэтому дала близким дала поручение, чтобы они мне привезли флаг. Я, конечно, ещё хотела бы выйти с флагом Казахстана, то есть сразу с двумя флагами. Страна, где я родилась и выросла до юниорского периода, у меня там вся по материнской линии живет родня сейчас, которая болеет за меня не меньше. Все мои одноклассники, учителя, по селу мои соседи. Казахстан — место, где я в юниорском периоде много чего испытала, вставала на ноги. А Россия — это страна, которая меня поставила на ноги. И ту, и ту страну люблю.

Получится ли у меня выйти с двумя флагами? По этому поводу надо посоветоваться с менеджером, предупредить об этом, какая будет реакция. Как мне кажется, они у меня адекватные, ничего такого против не скажут, все всё понимают. Но загвоздка в том, что я уже в США, и мне нужно просто достать казахстанский флаг. Тут Сергей Спивак вчера этим уже занялся», — приводит слова Алексеевой «Спорт-Экспресс».

Ранее президент UFC Дана Уайт отменил запрет на вынос флагов бойцами во время выхода в октагон. Таким образом, Ирина Алексеева станет первым бойцом, кто выйдет с флагом России после отмены запрета.