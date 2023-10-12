Победитель боя Чимаев – Усман получит поединок за титул UFC

Сегодня, 12 октября, инсайдер Кевин Айоле сообщил о том, что победитель боя между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом, который состоится в рамках турнира UFC 294, сразится за титул чемпиона промоушена.

«Дана Уайт сказал мне, что победитель поединка Чимаев – Усман получит титульный бой, если не получит травм», — написал Айоле в своих социальных сетях.

Изначально против Хамзата должен был выйти Паоло Коста, но бразилец отказался от поединка из-за бактерии стафилококка в локте.

Бой Чимаева и Усмана станет со-главным событием турнира, который пройдет 21 октября. В мейн-ивенте сойдутся два чемпиона UFC: Ислам Махачев и Александр Волкановски.

На счету 36-летнего Усмана 23 поединка, 20 побед и три неудачи. Чимаев одержал 12 викторий в 12 боях.

Отметим, что спортсмены проведут бой в рамках среднего веса, хотя сами входят в число рейтинговых бойцов в полусреднем дивизионе. Соответственно, если информация Айоле окажется правдой, то победитель поединка выйдет в октагон против действующего чемпиона UFC в полусреднем весе - Леона Эдвардса.