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«Я должен шокировать мир». Волкановски - о предстоящем реванше с Исламом Махачевым

Поединок пройдёт 21 октября в Абу-Даби.
12 октября 2023 11:08
автор: Александр Поволоцкий

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски высказался относительно реванша с действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым.

Напомним, что австралиец подерется с россиянином на турнире UFC 294. Волкановски заменил бразильца Чарльза Оливейру в титульном бою. Южноамериканский спортсмен снялся с предстоящего поединка из‑за рассечения над бровью.

«Я должен шокировать мир, ведь до боя осталось всего 11 дней. Безумие! Но, повторюсь, я постоянно тренируюсь. Были ли у меня каникулы? Да, я пропустил пару стаканчиков, но мне осталось провести две тренировки, чтобы набрать форму», -заявил Волкановски на своём YouTube-канале .

Добавим, что на турнире UFC 284 в феврале Махачев одержал победу над Волкановски единогласным решением судей.

источник: «Советский спорт»
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