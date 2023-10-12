Чемпион UFC Джон Джонс заявил, что никогда не использовал допинг

Действующий обладатель титула чемпиона UFC в тяжелом весе Джон Джонс прокомментировал прекращение сотрудничества USADA с промоушеном Даны Уайта.

«Я пережил USADA. Сначала они сказали, что я виновен в том, что у меня есть пикограммы, потом посчитали меня невиновным, потом пикограммы стали легальными. И что же, я все еще здесь, все еще непобедим. А тот случай с боем с Кормье, который был признан несостоявшимся, должен быть удален из моего послужного списка. Я никогда не обманывал в этом виде спорта», — написал Джонс в своих социальных сетях.

В июле 2017 года Джонс победил Даниэля Кормье нокаутом, однако после окончания поединка в его крови были обнаружены запрещенные препараты. В итоге бой был признан несостоявшимся.

Напомним, свой следующий бой Джон Джонс проведет 12 ноября против Стипе Миочича.