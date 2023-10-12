Ислам Махачев: у Хабиба Нурмагомедова большое наследие

Российский боец Ислам Махачев, в настоящий момент являющийся чемпионом UFC в лёгком весе, заявил, что ему будет сложно превзойти наследие Хабиба Нурмагомедова.

«У Хабиба большое наследие, потому что он побеждал таких жестких парней, как Конор, Порье, Гейджи. Да, Оливейра побил Гейджи и Порье, но они были не в той форме, что в боях с Хабибом. Когда Хабиб побил Гейджи, тот был в своей лучшей форме, и у Порье так же. Да и к тому же вся это история с Макгрегором», — заявил Махачев в интервью TSN.

В активе Махачева 24 победы при одном поражении. 21 октября на UFC 294 российский боец встретится с Александром Волкановски, которого уже побеждал в феврале этого года.