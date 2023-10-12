Пауло Косту госпитализировали после отмены поединка с Чимаевым

Бразильский боец Пауло Коста, у которого был назначен поединок против Хамзата Чимаева на турнире UFC 294, поделился подробностями о состоянии своего здоровья.

«К сожалению, мне пришлось перенести ещё одну операцию, и я госпитализирован. В пятницу понадобится ещё одна операция. 18 сентября мне сделали первую операцию по удалению бурсы и очистке от инфекции стафилококка. Даже после операции мы делали всё возможное и невозможное, чтобы оставаться в бою. Однако на этой неделе инфекция вернулась, и мне понадобилась ещё одна операция», — сообщил Коста в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Пауло Коста не сможет принять участие в бое против Хамзата Чимаева на UFC 294. Сегодня, 12 октября, стало известно о том, что бывший чемпион промоушена в полусреднем дивизионе Камару Усман заменит бразильца и проведет поединок против представителя ОАЭ.