Илия Топурия хочет забрать у Волкановки два титула чемпиона UFC

Испанский боец UFC Илия Топурия, выступающий в полулегком дивизионе, написал в своих социальных сетях пост, в котором пожелал удачи Александру Волкановски в бою против Ислама Махачева.

«Алекс, желаю удачи. Забери титул у Махачева, и я стану двойным чемпионом, когда нокаутирую тебя», — написал Топурия.

Отметим, что 26-летний испанец, грузинского происхождения проведет поединок против чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски в январе 2024 года. На счету Топурии 14 побед в 14 поединках. Он занимает пятое место в рейтинге дивизиона.

21 октября на UFC 294 российский боец Ислам Махачев, владеющий титулом чемпиона промоушена в легком весе, встретится с Александром Волкановски, которого уже побеждал в феврале этого года.