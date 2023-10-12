ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Илия Топурия хочет забрать у Волкановки два титула чемпиона UFC

26-летний боец пожелал удачи австралийцу в бою с Махачевым.
12 октября 2023 14:38
автор: Виталий Овсянников

Испанский боец UFC Илия Топурия, выступающий в полулегком дивизионе, написал в своих социальных сетях пост, в котором пожелал удачи Александру Волкановски в бою против Ислама Махачева.

«Алекс, желаю удачи. Забери титул у Махачева, и я стану двойным чемпионом, когда нокаутирую тебя», — написал Топурия.

Отметим, что 26-летний испанец, грузинского происхождения проведет поединок против чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски в январе 2024 года. На счету Топурии 14 побед в 14 поединках. Он занимает пятое место в рейтинге дивизиона.

21 октября на UFC 294 российский боец Ислам Махачев, владеющий титулом чемпиона промоушена в легком весе, встретится с Александром Волкановски, которого уже побеждал в феврале этого года.

источник: «Советский спорт»
Хабиб Нурмагомедов не будет секундантом Махачева в поединке с Волкановски
Бой состоится 21 октября на UFC 294.
12.10.2023 13:51
ММА
автор: Виталий Овсянников
Пауло Косту госпитализировали после отмены поединка с Чимаевым
Пауло Косту госпитализировали после отмены поединка с Чимаевым
Поединок должен был пройти на турнире UFC 294.
12.10.2023 13:39
ММА
автор: Виталий Овсянников
Ислам Махачев: у Хабиба Нурмагомедова большое наследие
«Он побеждал таких жестких парней, как Конор, Порье, Гейджи».
12.10.2023 13:31
ММА
автор: Виталий Овсянников
Чемпион UFC Джон Джонс заявил, что никогда не использовал допинг
В 2017 году он попался на употреблении запрещенных веществ.
12.10.2023 11:26
ММА
автор: Виталий Овсянников
«Я должен шокировать мир». Волкановски - о предстоящем реванше с Исламом Махачевым
Поединок пройдёт 21 октября в Абу-Даби.
12.10.2023 11:08
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Победитель боя Чимаев – Усман получит поединок за титул UFC
Действующим чемпионом промоушена в полусреднем весе является Леон Эдвардс.
12.10.2023 09:45
ММА
автор: Виталий Овсянников
Боец UFC Алексеева: на бой с Диксон хочу выйти с флагами России и Казахстана
Ирина станет первопроходцем после решения Даны Уайта.
12.10.2023 08:49
ММА
автор: Виталий Стопин
Хамзат Чимаев проведет поединок против Камару Усмана на UFC 294
Хамзат Чимаев проведет поединок против Камару Усмана на UFC 294
Пауло Коста снялся с турнира.
12.10.2023 08:16
ММА
автор: Виталий Овсянников
Ислам Махачев: думал, что UFC дадут мне вместо Оливейры Гамрота
Чемпион ждал другого соперника по титульнику после травмы претендента.
11.10.2023 22:21
ММА
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.