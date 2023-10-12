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Усман Нурмагомедов вошел в тройку лучших бойцов Bellator

Россиянин работает с американским промоушеном с 2020 года.
12 октября 2023 16:38
автор: Глеб Шевяков

Российский боец смешанных боевых единоборств Усман Нурмагомедов вошел в топ-3 лучших атлетов Bellator вне зависимости от весовой категории.

25-летний спортсмен поднялся на три позиции и в настоящий момент располагается на третьей строчке рейтинга. Он уступает лишь представителю Украины Ярославу Амосову (27-0) и своему соотечественнику Вадиму Немкову (16-2).

За свою карьеру в ММА Усман Нурмагомедов провёл 18 поединков и во всех одержал победы. Он является действующим чемпионом Bellator в легком весе. Он выступает в промоушене с октября 2020 года.

источник: Bellator
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