Усман Нурмагомедов вошел в тройку лучших бойцов Bellator

Российский боец смешанных боевых единоборств Усман Нурмагомедов вошел в топ-3 лучших атлетов Bellator вне зависимости от весовой категории.

25-летний спортсмен поднялся на три позиции и в настоящий момент располагается на третьей строчке рейтинга. Он уступает лишь представителю Украины Ярославу Амосову (27-0) и своему соотечественнику Вадиму Немкову (16-2).

За свою карьеру в ММА Усман Нурмагомедов провёл 18 поединков и во всех одержал победы. Он является действующим чемпионом Bellator в легком весе. Он выступает в промоушене с октября 2020 года.