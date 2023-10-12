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Оливейра высказался о своём будущем после снятия боя с Махачёвым

Поединок спортсменов должен был состояться на турнире UFC 294.
12 октября 2023 19:12
автор: Глеб Шевяков

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра выразил уверенность, что вернётся на ринг после снятия с титульного поединка с представителем России Исламом Махачёвым.

Поединок должен был пройти в рамках турнира UFC 294, однако бразилец получил травму из-за которой пропустит бой.

«Я вернусь и с верой в Бога буду заниматься тем, что мне нравится», — написал Оливейра в своих соцсетях.

Турнир UFC 294 пройдёт 21 октября. Оливейру в бою за титул UFC в легком весе заменит австралийский боец Александр Волкановски.

источник: «Советский спорт»
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