Оливейра высказался о своём будущем после снятия боя с Махачёвым

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра выразил уверенность, что вернётся на ринг после снятия с титульного поединка с представителем России Исламом Махачёвым.

Поединок должен был пройти в рамках турнира UFC 294, однако бразилец получил травму из-за которой пропустит бой.

«Я вернусь и с верой в Бога буду заниматься тем, что мне нравится», — написал Оливейра в своих соцсетях.

Турнир UFC 294 пройдёт 21 октября. Оливейру в бою за титул UFC в легком весе заменит австралийский боец Александр Волкановски.