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Усман высказался о предстоящем поединке с Чимаевым на UFC 294

Бой пройдёт 21 октября в Абу-Даби.
13 октября 2023 09:33
автор: Александр Поволоцкий

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман прокомментировал предстоящий поединок с Хамзатом Чимаевым.

Нигериец выступит вместо бразильца Пауло Косты, который снялся с боя из-за болезни.

«Давайте делать то, к чему мы привыкли. UFC 294», — написал Усман на своей странице в соцсети.

В своём последнем поединке Усман проиграл раздельным решением действующему обладателю титула в полусреднем весе Леону Эдвардсу из Великобритании.

Чимаев не выступал с сентября прошлого года.

источник: «Советский спорт»
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