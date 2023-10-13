Усман высказался о предстоящем поединке с Чимаевым на UFC 294

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман прокомментировал предстоящий поединок с Хамзатом Чимаевым.

Нигериец выступит вместо бразильца Пауло Косты, который снялся с боя из-за болезни.

«Давайте делать то, к чему мы привыкли. UFC 294», — написал Усман на своей странице в соцсети.

В своём последнем поединке Усман проиграл раздельным решением действующему обладателю титула в полусреднем весе Леону Эдвардсу из Великобритании.

Чимаев не выступал с сентября прошлого года.