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Тренер Махачева заявил, что Волкановски станет рисковать и не будет бояться Ислама

Поединок состоится 21 октября.
13 октября 2023 10:00
автор: Виталий Овсянников

Известный ММА-тренер Хавьер Мендес, подопечным которого является российский боец Ислам Махачев, поделился ожиданиями перед поединком против австралийца Александра Волкановски.

«Волкановски будет рисковать чаще, чем в прошлый раз. Он не будет волноваться из-за тейкдаунов, потому что справился с ними в прошлый раз. Он показал себя с лучшей стороны именно в борьбе, не в стойке. Поэтому он не будет бояться Ислама. Он не будет осторожным, потому что уверен, что может справиться со всем, что ему предложит Махачев. Но одно дело думать, и совсем другое — делать», — заявил Мендес в интервью Submission Radio.

В активе Махачева 24 победы при одном поражении. 21 октября на UFC 294 российский боец встретится с Александром Волкановски, которого уже побеждал в феврале этого года.

источник: Submission Radio
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