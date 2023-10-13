Глава UFC Уайт: сейчас у меня ничего не запланировано для Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт высказался о будущем экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

В октябре ирландский боец сообщил, что вернулся в пул тестирования USADA. UFC сделал для Макгрегора исключение, чтобы он мог в декабре провести бой с американцем Майклом Чендлером.

«Прямо сейчас у меня буквально ничего не запланировано для Конора Макгрегора. Посмотрим, как всё сложится. Что касается боёв, ещё многое должно произойти. А после мы примем решение», — заявил Уайт на пресс-конференции.

В активе Конора на данный момент 28 поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.